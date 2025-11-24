Icon

التجارة: التشهير بمواطن ارتكب الغش التجاري في الأدوات الكهربائية

التجارة: التشهير بمواطن ارتكب الغش التجاري في الأدوات الكهربائية

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٤٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

شهرت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، بممثل مؤسسة تجارية بعد صدور حكم قضائي يدينه بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وعرض أدوات كهربائية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

وضبطت الفرق الرقابية للوزارة 60 قطعة توصيلات وأفياش كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية معروضة للبيع لدى المنشأة الواقعة بمحافظة خميس مشيط، تم مصادرتها وإتلافها لخطورتها على سلامة مستخدميها.

ونشرت وزارة التجارة، مضمون الحكم القضائي النهائي المؤيد من محكمة الاستئناف بمنطقة عسير المتضمن تغريم المنشأة 500 ريال، وإغلاق المحل المخالف لمدة ثلاثة أيام، وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر الحكم على نفقة المخالف.

هذا وتؤكد الوزارة، التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري وتطبيق العقوبات النظامية ضدهم، حيث ينص النظام على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين.

