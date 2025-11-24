Icon

“التخصصي” ينجح في زراعة أصغر جهاز منظم لضربات القلب لمولودة تزن 2 كجم Icon ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في مكة المكرمة Icon اصطدام شاحنة ومركبة في جدة والمرور يباشر Icon البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة.. تجربة إنسانية رائدة صنعتها المملكة Icon ارتفاع سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين Icon طيران ناس يعلن تسيير رحلتين مباشرة أسبوعيًا بين الدمام وطريف Icon الموارد البشرية تعلن توطين المهن في المراكز والصالات الرياضية بالقطاع الخاص Icon شاهد.. لحظة ثوران بركاني ضخم في إثيوبيا Icon غدًا.. انطلاق أعمال منتدى الاستثمار والأعمال السعودي – الإيطالي في الرياض Icon ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

“التخصصي” ينجح في زراعة أصغر جهاز منظم لضربات القلب لمولودة تزن 2 كجم

الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٢٨ مساءً
“التخصصي” ينجح في زراعة أصغر جهاز منظم لضربات القلب لمولودة تزن 2 كجم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نجح مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض في زراعة أصغر جهاز منظم دائم لضربات القلب لمولودة لا يتجاوز وزنها 2 كجم، متجاوزًا التحدي المرتبط بصغر حجم المريضة عبر تطوير نسخة معدّلة بالتعاون مع الشركة المصنّعة؛ مما أتاح تنفيذ الإجراء بأعلى درجات الأمان ووفّر للطفلة استقرارًا مبكرًا في وظيفة القلب وفرصة أفضل للنمو دون مضاعفات.

ويُمثل هذا الإجراء إضافة نوعية للخبرات الطبية المتقدمة في التخصصي، إذ يأتي ضمن عدد محدود عالميًا لم يتجاوز 85 حالة، ومسجّل كأول حالة من نوعها في آسيا وأفريقيا؛ مما يعكس قدرة الفريق على التعامل مع أدق فئات المرضى، ويعزّز نتائج الرعاية القلبية المتخصصة.

قد يهمّك أيضاً
“التخصصي” يعيد بناء شريان أورطي بطُعم بيولوجي

“التخصصي” يعيد بناء شريان أورطي بطُعم بيولوجي

“التخصصي” يحتفل بتدشين أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية والخلوية بالمملكة

“التخصصي” يحتفل بتدشين أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية والخلوية بالمملكة

وكانت المولودة، التي لم يتجاوز عمرها أربعة أسابيع، قد خضعت لعملية إصلاح عيب خلقي معقد في القلب تكللت بالنجاح، ثم لوحظ لديها ضعف في نبضات القلب واضطراب في التوصيل الكهربائي بين حجراته؛ مما استدعى التدخل بزراعة منظم نبضات مُعدّل، لضمان استقرار حالتها الصحية والمحافظة على استمرار وظيفة القلب.

ويُمثِّل نجاح الزراعة نقلة نوعية في رعاية الأطفال حديثي الولادة، إذ يتيح للفريق المعالج تقليص فترة التنويم بالمستشفى بكفاءة عالية، ويقلل من مخاطر المضاعفات المرتبطة بالبدائل التقليدية، مثل: العدوى الناتجة عن الأجهزة المؤقتة أو فشلها، إضافة إلى الالتهابات الموضعية عند استخدام أجهزة تنظيم النبض المعتادة نظرًا لكبر حجمها مقارنة بحجم المريض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

“التخصصي” يعيد بناء شريان أورطي بطُعم بيولوجي
حصاد اليوم

“التخصصي” يعيد بناء شريان أورطي بطُعم بيولوجي

حصاد اليوم