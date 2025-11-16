Icon

أخبار رئيسية
من الفصل الدراسي الأول

التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية للأسبوع الـ 13

الأحد ١٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٢ صباحاً
التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية للأسبوع الـ 13
المواطن - فريق التحرير

نشرت وزارة التعليم، ممثلة في قناة “عين” جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الـ 13من الفصل الدراسي الأول عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي” التعليمية.

واستعرض الجدول الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام كافة عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي”، التي تبدأ من الساعة السابعة صباحاً، ثم تُعاد المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على “عرب سات”.

