التعليم تنشر جداول الحصص الدراسية للأسبوع الـ 13

نشرت وزارة التعليم، ممثلة في قناة “عين” جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع الـ 13من الفصل الدراسي الأول عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي” التعليمية.
واستعرض الجدول الحصص الدراسية لمراحل التعليم العام كافة عبر قنوات “عين” ومنصة “مدرستي”، التي تبدأ من الساعة السابعة صباحاً، ثم تُعاد المواد الدراسية على مدار اليوم عبر تردد (12437) على “عرب سات”.
