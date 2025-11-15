Icon

لعام 1448هـ

الجامعة الإسلامية تعلن فتح القبول في برامج الدراسات العليا للعام

السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٨ مساءً
الجامعة الإسلامية تعلن فتح القبول في برامج الدراسات العليا للعام
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1448هـ، وذلك ابتداءً من غدا الأحد 16 نوفمبر 2025م، وحتى يوم السبت 6 ديسمبر 2025م، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن موعد التقديم على برامج الدبلوم العالي.

وأوضحت الجامعة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إن التقديم سيكون عبر بوابتين إلكترونيتين بحسب الفئة المستهدفة، حيث خُصصت بوابة القبول عبر الرابط لفئات: السعوديين، الخليجيين، طلاب المنح الخارجية على كفالة الجامعة، وطلاب المنح الداخلية المقيمين داخل المملكة وغير المكفولين من الجامعة.

وأضافت الجامعة الإسلامية أن بوابة منحتي مخصصة حصريًا للمتقدمين من طلبة المنح الدوليين المقيمين خارج المملكة العربية السعودية، كما دعت الجامعة جميع المتقدمين إلى اختيار البوابة الصحيحة، وفق الفئة التي ينتمون إليها، والاطلاع على دليل القبول المرفق في كل بوابة لضمان إتمام إجراءات التقديم بالشكل الصحيح.

