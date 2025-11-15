الجامعة الإسلامية تعلن فتح القبول في برامج الدراسات العليا للعام

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1448هـ، وذلك ابتداءً من غدا الأحد 16 نوفمبر 2025م، وحتى يوم السبت 6 ديسمبر 2025م، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن موعد التقديم على برامج الدبلوم العالي.
وأوضحت الجامعة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، إن التقديم سيكون عبر بوابتين إلكترونيتين بحسب الفئة المستهدفة، حيث خُصصت بوابة القبول عبر الرابط لفئات: السعوديين، الخليجيين، طلاب المنح الخارجية على كفالة الجامعة، وطلاب المنح الداخلية المقيمين داخل المملكة وغير المكفولين من الجامعة.
وأضافت الجامعة الإسلامية أن بوابة منحتي مخصصة حصريًا للمتقدمين من طلبة المنح الدوليين المقيمين خارج المملكة العربية السعودية، كما دعت الجامعة جميع المتقدمين إلى اختيار البوابة الصحيحة، وفق الفئة التي ينتمون إليها، والاطلاع على دليل القبول المرفق في كل بوابة لضمان إتمام إجراءات التقديم بالشكل الصحيح.