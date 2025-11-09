Icon

الجامعة الإسلامية تُطلق اليوم أسبوع الدراسات العليا الأول

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠١ صباحاً
الجامعة الإسلامية تُطلق اليوم أسبوع الدراسات العليا الأول
المواطن - فريق التحرير

تُطلق الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة اليوم الأحد، فعاليات أسبوع الدراسات العليا الأول تحت شعار “تمكين وتطوير” في قاعة السلام بالمدينة الجامعية، الذي يستمر حتى 13 نوفمبر الجاري، ويتضمّن العديد من الفعاليات والبرامج التدريبية التي تهدف إلى تنمية المهارات البحثية والعلمية لدى طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس.

ويتضمن الأسبوع حفل تدشين رسمي، يعقبه لقاء مفتوح مع طلاب الدراسات العليا بعنوان “مستقبل الدراسات العليا يبدأ منكم”، يقدّمه كلٌّ من وكيل الجامعة الدكتور أحمد بن سعيد العواجي، ووكيل عمادة الدراسات العليا للشؤون الأكاديمية الدكتور مبارك بن لافي الكلبي.

ويشهد البرنامج دورة تدريبية بعنوان “كيف يكون موضوع رسالتك العلمية مؤثرًا تأثيرًا إيجابيًّا في مجتمعك؟” يقدمها عضو هيئة التدريس بكلية العقيدة والدعوة الدكتور علي بن محمد العتيبي.

ويُقام خلال الأسبوع مسابقة علمية بعنوان “عرض الرسالة أو الأطروحة العلمية في ثلاث دقائق (3MT)”، تحت إشراف لجنة برئاسة رئيس مركز الذكاء الصناعي الدكتور عبدالله نعمون، وعضوية عضو هيئة التدريس بكلية القانون الدكتور محمد جعفر هني.

ويُختتم الأسبوع بحفل ختامي يُكرَّم فيه الفائزون والمشاركون في فعاليات الأسبوع، الذي يُعدّ من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تعزيز بيئة البحث العلمي في الجامعة، وتشجيع الإبداع والابتكار في مجالات الدراسات العليا.

