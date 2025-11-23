الجامعة الإسلامية ضمن تصنيف شنغهاي 2025 في تخصص الرياضيات

سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في أم درمان بالخرطوم اليوم الاثنين دخول الزُّبانى وبداية المظاهر الشتوية تكلفة رسوم خدمة الواقعة الإيجارية لتوثيق العقد الورقي انخفاض سعر صرف الوون الكوري لأدنى مستوياته في 16 عامًا التعاون ونيوم يتعادلان في دوري روشن السعودي جناحٌ لأسلحة الصيد في كأس نادي الصقور السعودي 2025 إيداع الدعم السكني غدًا النصر يواصل صدارة دوري روشن بنقاط الخليج توضيح من التأمينات بشأن إجراءات إنهاء نشاط المنشآت مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها
حققت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إنجازًا أكاديميًا بدخولها تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات الأكاديمية لعام 2025 في تخصص الرياضيات ضمن الفئة (401–500) عالميًا، في خطوة تعكس تميزها العلمي وتطور برامجها الأكاديمية.
ويُعد تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية (Shanghai Ranking – GRAS) أحد أبرز التصنيفات العالمية التي تقيس أداء الجامعات في التخصصات الدقيقة اعتمادًا على مؤشرات موضوعية بالكامل دون أي استبيانات أو آراء بشرية.
ويرتكز التصنيف على عددٍ من المعايير تشمل: جودة البحث العلمي، والأثر البحثي، والتعاون الدولي، وكفاءة الهيئة الأكاديمية، والمخرجات العلمية ذات التأثير العالمي.