الجامعة الإسلامية ضمن تصنيف شنغهاي 2025 في تخصص الرياضيات

حققت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة إنجازًا أكاديميًا بدخولها تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات الأكاديمية لعام 2025 في تخصص الرياضيات ضمن الفئة (401–500) عالميًا، في خطوة تعكس تميزها العلمي وتطور برامجها الأكاديمية.

ويُعد تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية (Shanghai Ranking – GRAS) أحد أبرز التصنيفات العالمية التي تقيس أداء الجامعات في التخصصات الدقيقة اعتمادًا على مؤشرات موضوعية بالكامل دون أي استبيانات أو آراء بشرية.

ويرتكز التصنيف على عددٍ من المعايير تشمل: جودة البحث العلمي، والأثر البحثي، والتعاون الدولي، وكفاءة الهيئة الأكاديمية، والمخرجات العلمية ذات التأثير العالمي.