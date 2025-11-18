الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق دبلومات رقمية بنظام الدرجات العلمية التجميعية

أطلقت الجامعة السعودية الإلكترونية أول دبلومات رقمية بنظام الدرجات العلمية التجميعية ضمن مبادرة البرامج الجامعية القصيرة (MicroX)، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي يعمل عليها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بالتعاون مع الجهات الحكومية والجامعات السعودية.

ويعد تطبيق نظام الدرجات العلمية التجميعية (Stackable Credentials) خطوة رائدة تربط بين التعليم الأكاديمي والتدريب المهني، وتُمكن المتعلمين من بناء مسارهم التعليمي والمهني بشكل مرن ومتدرج وفق احتياجاتهم وسرعة تطور سوق العمل العالمي.

وأطلقت الجامعة في هذه المرحلة دبلومين يُقدَّمان بالكامل بنمط التعليم الرقمي عن بُعد وهما دبلوم (السياسات والتحول الرقمي في الصحة العامة) والذي يسهم في إعداد قادة قادرين على توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير السياسات الصحية وتحسين أنظمة الصحة العامة، ودبلوم (الأمن السيبراني وإدارة المخاطر) الذي يهدف لتمكين كوادر وطنية قادرة على حماية الأصول الرقمية، وإدارة المخاطر وفق المعايير العالمية في الأمن السيبراني والحوكمة الرقمية.

تعكس هذه الخطوة أحدث الاتجاهات العالمية في التعليم المستقبلي، حيث تسير كبرى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية نحو تطبيق نموذج المؤهلات التجميعية الذي يجمع بين المرونة الأكاديمية واعتماد المهارات العملية القابلة للقياس.