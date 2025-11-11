الجوازات تقدّم خدماتها لزوّار مؤتمر ومعرض الحج

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
تقدّم المديرية العامة للجوازات خدمات فحص وتفعيل جواز السفر للمواطنين، وطباعة هوية مقيم لزوار مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة”، ضمن جناح وزارة الداخلية المشارك في المعرض، في الفترة (9 – 12 نوفمبر 2025م)، بمحافظة جدة.
وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج بنسخته الخامسة، لاستعراض خدمات قطاعات وكالة الوزارة للأحوال المدنية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، ومبادرة طريق مكة، وحملة “لا حج بلا تصريح”.