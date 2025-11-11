Icon

الجوازات تقدّم خدماتها لزوّار مؤتمر ومعرض الحج

الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٥ مساءً
الجوازات تقدّم خدماتها لزوّار مؤتمر ومعرض الحج
المواطن - واس

تقدّم المديرية العامة للجوازات خدمات فحص وتفعيل جواز السفر للمواطنين، وطباعة هوية مقيم لزوار مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة”، ضمن جناح وزارة الداخلية المشارك في المعرض، في الفترة (9 – 12 نوفمبر 2025م)، بمحافظة جدة.

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج بنسخته الخامسة، لاستعراض خدمات قطاعات وكالة الوزارة للأحوال المدنية، والمركز الوطني للعمليات الأمنية، والمديرية العامة للجوازات، والإدارة العامة للمرور، والقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، ومبادرة طريق مكة، وحملة “لا حج بلا تصريح”.

