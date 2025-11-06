Icon

أكد أن حملات التعبئة مستمرة

الجيش السوداني: الأمور تحت السيطرة وسنثأر لقتلى الفاشر والجنينة والجزيرة

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٢١ مساءً
الجيش السوداني: الأمور تحت السيطرة وسنثأر لقتلى الفاشر والجنينة والجزيرة
المواطن - فريق التحرير

أكد قائد السيطرة بالولاية الشمالية في السودان، اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري، أن القوات المسلحة تمسك بزمام الأمور، مشدداً على أن البلد لن يُؤتى من قبل الولاية الشمالية.

وتحدث الساعوري، اليوم الخميس، لدى تسلمه القافلة الأولى لدعم المجهود الحربي التي قدمها العاملون بهيئة الإذاعة والتلفزيون بالولاية الشمالية، عما وصفها بـ”الانتصارات المتلاحقة التي تحققها القوات المسلحة في محاور القتال كافة”.

المعركة مستمرة

كما شدد على “أهمية استمرار حملات التعبئة والاستنفار التي انتظمت في البلاد استجابة لدعوة القائد العام”، وفق ما نقلت وكالة أنباء “سونا”.

أتى ذلك بعدما أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، بوقت سابق الخميس، أن القوات المسلحة ماضية في المعركة، قائلاً في كلمة أمام قادة القوات الجوالة، إن “المعركة الحالية هي معركة الشعب السوداني وماضون فيها”.

كما أضاف أن “الجيش لن يتراجع عن دحر التمرد وتأمين الدولة السودانية”.

فيما شدد على أن القوات المسلحة “ستثأر لقتلى الفاشر والجنينة والجزيرة”، حسب تعبيره.

الدعم السريع والفاشر

يذكر أن قوات الدعم السريع التي يرأسها محمد حمدان دقلو كانت سيطرت الأسبوع الماضي على مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور غرب السودان، ما أدى إلى نزوح الآلاف، وسط اتهامات وجهتها منظمات دولية وإغاثية إلى تلك القوات بارتكاب انتهاكات وجرائم مروعة بحق المدنيين.

في حين نفت الدعم السريع حصول انتهاكات واسعة رغم إقرارها بوقوع بعض التجاوزات، مؤكدة تشكيل لجان للتحقيق ومحاسبة المرتكبين.

ومنذ أبريل 2023 يعيش السودان صراعاً بين الجيش والدعم السريع، أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح 12 مليوناً فيما تصفها الأمم المتحدة بأنها “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.

 

