مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

لعام 2025

“الحج والعمرة” تحقق المركز الرابع في مؤشر التحول الرقمي وجائزة أفضل خدمة رقمية

الخميس ٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٥٢ مساءً
“الحج والعمرة” تحقق المركز الرابع في مؤشر التحول الرقمي وجائزة أفضل خدمة رقمية
المواطن - واس

حقّقت وزارة الحج والعمرة إنجازين جديدين يؤكدان ريادتها في مجال التحول الرقمي وتبنّي الحلول التقنية المتقدمة في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك ضمن نتائج قياس التحول الرقمي لعام 2025م، وجوائز الحكومة الرقمية التي تنظمها هيئة الحكومة الرقمية.

وحصلت الوزارة للمرة الثالثة على التوالي، على مرحلة الإبداع في مؤشر التحول الرقمي، محققةً المركز الرابع على مستوى الوزارات، والمركز الثامن بين 240 جهة حكومية، بنسبة إنجاز بلغت 93.36%، بما يعكس التزام الوزارة بتطوير خدماتها التقنية واستدامة جهودها في الارتقاء بتجربة الحاج والمعتمر عبر حلول رقمية مبتكرة.

ونالت الوزارة شهادة تميّز عن فئة أفضل خدمة رقمية ضمن جائزة الحكومة الرقمية 2025 عن خدمة “نسك مسار” المخصصة لحجز باقات الحج لحجاج الداخل، وهي إحدى الخدمات التي أسهمت في تبسيط الإجراءات وتيسير رحلة الحج ضمن منظومة “نسك”.

ويجسّد هذا التقدير المتواصل جهود الوزارة في تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الابتكار التقني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبما يعكس تكامل الجهود الحكومية الرامية إلى الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في الخدمات المقدمة لهم.

