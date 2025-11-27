Icon

السعودية تبرز تمكين دور المرأة على المستويين المحلي والدولي في المجال الصناعي  Icon “الشؤون الدينية” ترفع جاهزيتها ليوم الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي Icon السوق المالية: قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من مستثمرين ضد شركتين Icon انطلاق منافسات جائزة جدة الكبرى للفورمولا 1 (F1H2O) Icon صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ97 Icon السعودية لتنظيم الكهرباء تطلق نموذج حماية المستهلك وهويتها الجديدة Icon بدء أعمال السجل العقاري في 322 حيًا في ثلاث مناطق Icon استقرار حالة التوأم الجامايكي “أزاريا” واستمرار “أزورا” بحالة حرجة Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1787 كرتون تمر في دمشق Icon إحالة 6 أشخاص إلى النيابة العامة لنشرهم محتوى يستهدف تأجيج الرأي العام Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورة دبلوم المساعد الصحي لأفواج الوزارة

الخميس ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥١ مساءً
الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورة دبلوم المساعد الصحي لأفواج الوزارة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

احتفلت قيادة الطب العسكري الميداني بوزارة الحرس الوطني بتخريج دورة دبلوم المساعد الصحي المخصصة لأفواج الوزارة، وذلك برعاية وكيل الحرس الوطني لشؤون الأفواج المكلّف اللواء خالد القباني.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار حرص وزارة الحرس الوطني على تطوير الكفاءات الصحية ورفع جاهزية منسوبيها، بما يعزز قدرات العمل الميداني والدعم الطبي في مختلف المهام.

قد يهمّك أيضاً
ترامب يأمر بإرسال الحرس الوطني إلى 4 ولايات أمريكية

ترامب يأمر بإرسال الحرس الوطني إلى 4 ولايات أمريكية

نائب وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 22 من جامعة الملك سعود للعلوم الصحية “كاساو”

نائب وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة الـ 22 من جامعة...

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد