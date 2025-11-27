الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورة دبلوم المساعد الصحي لأفواج الوزارة

احتفلت قيادة الطب العسكري الميداني بوزارة الحرس الوطني بتخريج دورة دبلوم المساعد الصحي المخصصة لأفواج الوزارة، وذلك برعاية وكيل الحرس الوطني لشؤون الأفواج المكلّف اللواء خالد القباني.

ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار حرص وزارة الحرس الوطني على تطوير الكفاءات الصحية ورفع جاهزية منسوبيها، بما يعزز قدرات العمل الميداني والدعم الطبي في مختلف المهام.