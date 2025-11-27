الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورة دبلوم المساعد الصحي لأفواج الوزارة

السعودية تبرز تمكين دور المرأة على المستويين المحلي والدولي في المجال الصناعي “الشؤون الدينية” ترفع جاهزيتها ليوم الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي السوق المالية: قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من مستثمرين ضد شركتين انطلاق منافسات جائزة جدة الكبرى للفورمولا 1 (F1H2O) صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة الـ97 السعودية لتنظيم الكهرباء تطلق نموذج حماية المستهلك وهويتها الجديدة بدء أعمال السجل العقاري في 322 حيًا في ثلاث مناطق استقرار حالة التوأم الجامايكي “أزاريا” واستمرار “أزورا” بحالة حرجة سلمان للإغاثة يوزّع 1787 كرتون تمر في دمشق إحالة 6 أشخاص إلى النيابة العامة لنشرهم محتوى يستهدف تأجيج الرأي العام
احتفلت قيادة الطب العسكري الميداني بوزارة الحرس الوطني بتخريج دورة دبلوم المساعد الصحي المخصصة لأفواج الوزارة، وذلك برعاية وكيل الحرس الوطني لشؤون الأفواج المكلّف اللواء خالد القباني.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار حرص وزارة الحرس الوطني على تطوير الكفاءات الصحية ورفع جاهزية منسوبيها، بما يعزز قدرات العمل الميداني والدعم الطبي في مختلف المهام.
