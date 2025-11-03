Icon

زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان Icon ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب Icon تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني Icon سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان Icon أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر Icon إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود Icon برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية  Icon خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI Icon فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو Icon حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
رعى توقيع 13 اتفاقية استثمارية بقيمةٍ تجاوزت 168 مليون ريال

الحقيل يزور القصيم ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والخدمية والبلدية

الإثنين ٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٢ مساءً
الحقيل يزور القصيم ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع التنموية والخدمية والبلدية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

زار وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، منطقة القصيم، التقى خلالها الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة، وجرى خلال اللقاء استعراض المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في مدن ومحافظات المنطقة، ومناقشة سبل تطوير الخدمات البلدية والإسكانية بما يعزز جودة الحياة ويرتقي بالمشهد الحضري.

تدشين مشروعات بلدية وتنموية

كما جرى تدشين عددًا من المشاريع البلدية والتنموية التي تتجاوز قيمتها (2 مليار ريال)، من أبرزها مشاريع تصريف السيول بالثقب الأفقي من بحيرات النقع والأحياء المجاورة إلى وادي الرمة، ومشاريع تطوير وتحسين الطرق الرئيسة بمدينة بريدة مثل طريق الأمير محمد بن سلمان وطريق الملك عبدالله (جنوبًا)، إضافةً إلى مشاريع تطوير المرافق العامة وتحسين المشهد الحضري وتعزيز الاستدامة في الخدمات البلدية.

قد يهمّك أيضاً
الحقيل: إصدار مليون سجل عقاري يعكس نجاح التحول الرقمي في القطاع

الحقيل: إصدار مليون سجل عقاري يعكس نجاح التحول الرقمي في القطاع

الحقيل يشهد تدشين وإطلاق مشاريع بقيمة تتجاوز 453 مليون ريال بالجوف

الحقيل يشهد تدشين وإطلاق مشاريع بقيمة تتجاوز 453 مليون ريال بالجوف

ووضع حجر الأساس لعددٍ من المشاريع الجديدة الهادفة إلى تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل في البلديات، ووقف ميدانيًا على المشاريع المنفذة والجارية، حيث استمع إلى شرحٍ من مسؤولي الأمانة حول نسب الإنجاز ومراحل التنفيذ والتحديات والحلول المقترحة لمعالجتها.

13 اتفاقية استثمارية

ورعى الحقيل توقيع (13) اتفاقية استثمارية بقيمةٍ تجاوزت (168) مليون ريال بين أمانة منطقة القصيم وعددٍ من المستثمرين في مجالات التطوير العقاري والخدمات البلدية، ضمن جهود الأمانة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع نسبة استثمار الأصول البلدية، التي تجاوزت (73%) من إجمالي الأصول، بعدد عقودٍ يفوق (3,298) عقدًا.

واطلع الوزير على المعرض المصاحب الذي أقامته أمانة منطقة القصيم، واستمع إلى شرحٍ عن منصة “سيتي ڤيو” التي تستعرض أبرز المشاريع البلدية والتنموية في المنطقة. وعقد بعد ذلك اجتماعًا مع سعادة أمين منطقة القصيم وقيادات الأمانة لمناقشة مؤشرات الأداء وخطط تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأنظمة التشغيلية.

وضمن برنامج الزيارة، التقى الوزير بعددٍ من المواطنين والمستثمرين، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الخدمات البلدية والإسكانية، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التواصل المباشر مع المجتمع وتسهيل الإجراءات والخدمات لتحقيق رضا المستفيدين، وشهد اللقاء تكريم عددٍ من الداعمين لمبادرة “جود القصيم” تقديرًا لإسهاماتهم في دعم البرامج المجتمعية وتحسين جودة الحياة.

وفي ختام الزيارة، أشاد وزير البلديات والإسكان بالجهود نوعية لأمانة منطقة القصيم في تنفيذ المشاريع التنموية وتحقيق نسب إنجاز عالية، مؤكدًا أن القصيم تمثل نموذجًا ناجحًا في التكامل بين الوزارة والأمانة في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، مشددًا على استمرار دعم الوزارة وتمكين البلديات لتنفيذ المشاريع والخدمات التي تلبي تطلعات المواطنين وتواكب أهداف رؤية السعودية 2030.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد