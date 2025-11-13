الخطوط الحديدية السعودية تطرح فرصًا استثمارية الشرقية

أعلنت الخطوط الحديدية السعودية “سار” عن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام رجال الأعمال في المنطقة ضمن برنامج “تسهيل” الذي نظمته غرفة الشرقية اليوم بمقرها بالدمام.

واستعرضت “سار” خلال اللقاء مشروعاتها المستقبلية وخططها في مجال التوطين وتسجيل الموردين، والتعريف ببرنامج المحتوى المحلي “أساسات”، الذي يمثل أحد أبرز مبادرات الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مشاركة المنشآت الوطنية.

وقال ممثلو الشركة إن هذا اللقاء يأتي امتدادًا لجهود “سار” في تمكين المحتوى المحلي وبناء شراكات إستراتيجية مع القطاع الخاص، ودعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتعزيزًا لمشاركة الموردين المحليين في تنفيذ مشروعاتها الحيوية.

وأضافوا أن برنامج “أساسات” بالشركة أسهم خلال الأربع سنوات الماضية في ضخ أكثر من 500 مليون ريال لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما تجاوزت مساهمته الإجمالية في الاقتصاد الوطني 9 مليارات ريال خلال خمس سنوات، مما يعكس أثره الإيجابي في تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشهد اللقاء جلسة حوارية استعرضت فرص التوطين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتوضيح إستراتيجية برنامج “أساسات”، التي ترتكز على تمكين الموردين المحليين ونقل التقنية وتعزيز مبادرات “صُنع في السعودية”، ودعم الاستدامة البيئية عبر مبادرة “الخطوط الحديدية الخضراء”, مؤكدة أن “سار” ماضية في توسيع نطاق التعاون مع القطاع الخاص لإطلاق مبادرات جديدة تسهم في رفع مساهمة الموردين المحليين في مشاريع الشركة.

وقال نائب الرئيس للخدمات المشتركة في “سار” المهندس صلاح العمير، إن الشركة تمضي بخطى متسارعة في تنفيذ مبادراتها الإستراتيجية الداعمة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى التقدم الذي حققته الشركة في برامج التوطين وتنمية المحتوى المحلي، مبينًا أن نسبة التوطين في الشركة تجاوزت 55% خلال عام 2024 مقارنة بـ36.8% في عام 2021، إضافةً إلى ما حققته الشركة من تطور نوعي عبر برنامج أساسات, الذي يستهدف رفع المحتوى المحلي إلى أكثر من 60%.

وأضاف أن برنامج أساسات يتيح فرصًا استثمارية تُقدّر بنحو 15مليار ريال بحلول عام 2030، في حين بلغت مساهمة “سار” في المحتوى المحلي خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 9 مليارات ريال، ما يعكس الدور المتنامي للشركة في دعم الصناعات الوطنية وبناء سلسلة إمداد محلية مستدامة.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية حمد الخالدي، إن الغرفة تحرص على تفعيل الشراكات الإستراتيجية مع الكيانات الوطنية الكبرى، مشيدًا بما تتبناه الشركة السعودية للخطوط الحديدية من إستراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في مشاريع كبرى التي منها: مشروع “الجسر البري”، و”الربط الخليجي”، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التمكين في الاقتصادي الوطني.