الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة خلال أسبوع.. ضبط 653 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص التدريب التقني بنجران يعلن بدء التسجيل في هاكاثون نجران التقني إعلان نتائج المرشحين للقبول النهائي للمتقدمين بدورة بكالوريوس العلوم الأمنية الـ69 غش وكذب.. الذكاء الاصطناعي يكشف الوجه المظلم للبشرية المفتاح في الميكروويف.. ابتكار أم مخاطرة؟ حساب المواطن يوضح المقصود بـ عائلة فاقد الأهلية وموقف الدعم الملك سلمان وولي العهد يهنئان الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا طيران ناس يحتفل بإطلاق رحلات مباشرة بين جدة والكويت إنقاذ شابين علقت مركبتهما في الرمال بمحمية نفوذ العريق
أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع اللجنة المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي، ختمًا خاصًّا بالنسخة السادسة من الدورة، التي ستقام في الرياض خلال الفترة من (7) إلى (21) نوفمبر 2025 بمشاركة (57) دولة تتنافس في (21) رياضة ورياضتين بارالمبيتين ورياضتين استعراضيتين.
وسيُتاح الختم للمسافرين القادمين إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.