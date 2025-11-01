الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع اللجنة المنظمة لدورة ألعاب التضامن الإسلامي، ختمًا خاصًّا بالنسخة السادسة من الدورة، التي ستقام في الرياض خلال الفترة من (7) إلى (21) نوفمبر 2025 بمشاركة (57) دولة تتنافس في (21) رياضة ورياضتين بارالمبيتين ورياضتين استعراضيتين.

وسيُتاح الختم للمسافرين القادمين إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.