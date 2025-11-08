الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة استضافة المملكة للدورة الـ 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع وزارة السياحة، ختمًا خاصًّا بمناسبة استضافة المملكة للدورة الـ(26) للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي ستقام في الرياض خلال الفترة من (7) إلى (11) نوفمبر 2025م، بمشاركة أكثر من (160) وفدًا من أعضاء المنظمة، برئاسة وزراء وكبار المسؤولين وقادة القطاع العالمي.
وسيُتاح الختم للمسافرين القادمين إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال فترة الحدث العالمي.