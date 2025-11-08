Icon

ستقام في الرياض خلال الفترة من (7) إلى (11) نوفمبر 2025م

الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة استضافة المملكة للدورة الـ 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة

السبت ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٨ صباحاً
الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بمناسبة استضافة المملكة للدورة الـ 26 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة
المواطن - واس

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع وزارة السياحة، ختمًا خاصًّا بمناسبة استضافة المملكة للدورة الـ(26) للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، التي ستقام في الرياض خلال الفترة من (7) إلى (11) نوفمبر 2025م، بمشاركة أكثر من (160) وفدًا من أعضاء المنظمة، برئاسة وزراء وكبار المسؤولين وقادة القطاع العالمي.

وسيُتاح الختم للمسافرين القادمين إلى المملكة عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض خلال فترة الحدث العالمي.

 

