أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أكد المتحدث الرسمي لمنتدى TOURISE، عبدالله الدخيل أن المنتدى يعزز مكانة الرياض كعاصمة السياحة العالمية ووجهة المستقبل.
وتابع الدخيل في تصريحات إلى “المواطن” أن المنتدى شهد توقيع أكثر من 80 شراكة، وهذا سيعود بمردود متميز في قطاع السياحة السعودية.
الدخيل: منتدى TOURISE يعزز مكانة #الرياض كعاصمة السياحة العالمية ووجهة المستقبل@AbdullahADakhil
عبر : @hashimalgarni11 pic.twitter.com/Es3RJQAgAD
— صحيفة المواطن (@almowatennet) November 12, 2025