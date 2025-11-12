الدخيل: منتدى TOURISE يعزز مكانة الرياض كعاصمة السياحة العالمية ووجهة المستقبل

أكد المتحدث الرسمي لمنتدى TOURISE، عبدالله الدخيل أن المنتدى يعزز مكانة الرياض كعاصمة السياحة العالمية ووجهة المستقبل.

وتابع الدخيل في تصريحات إلى “المواطن” أن المنتدى شهد توقيع أكثر من 80 شراكة، وهذا سيعود بمردود متميز في قطاع السياحة السعودية.