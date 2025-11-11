Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الدفاع المدني: احذروا خطر حوادث الوميض اللحظي

الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٢ مساءً
الدفاع المدني: احذروا خطر حوادث الوميض اللحظي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطر حوادث الوميض اللحظي، الناتجة عن المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين وتسربات الغاز.

وأوضحت طرق الوقاية من حدوث الوميض اللحظي بتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب ببطء، وعدم تشغيل الإضاءة، وتوفر أنظمة السلامة مثل كواشف الغاز وصمامات الإغلاق، وعدم استخدام أي مصدر للشرر، وإخلاء المكان عند حدوث التسرب.

قد يهمّك أيضاً
الدفاع المدني ينفذ تجربة صافرات الإنذار الثابتة والبث الخلوي.. رسائل تحذيرية عبر أجهزة الجوال

الدفاع المدني ينفذ تجربة صافرات الإنذار الثابتة والبث الخلوي.. رسائل تحذيرية عبر...

مدير الدفاع المدني يقف على جاهزية مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية

مدير الدفاع المدني يقف على جاهزية مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية

ودعت المديرية العامة إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد