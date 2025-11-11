الدفاع المدني: احذروا خطر حوادث الوميض اللحظي

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من خطر حوادث الوميض اللحظي، الناتجة عن المواد القابلة للاشتعال مثل البنزين وتسربات الغاز.
وأوضحت طرق الوقاية من حدوث الوميض اللحظي بتهوية المكان بفتح النوافذ والأبواب ببطء، وعدم تشغيل الإضاءة، وتوفر أنظمة السلامة مثل كواشف الغاز وصمامات الإغلاق، وعدم استخدام أي مصدر للشرر، وإخلاء المكان عند حدوث التسرب.
ودعت المديرية العامة إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.