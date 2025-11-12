الدفاع المدني يستعرض طائرة صقر المعززة بالذكاء الاصطناعي لحالات الإطفاء والإنقاذ

تستعرض المديرية العامة للدفاع المدني لزوّار مؤتمر ومعرض الحج، طائرة دون طيار (صقر) المعززة بالذكاء الاصطناعي، المستخدمة في حالات الإطفاء والإنقاذ في المباني الشاهقة والمواقع الصناعية أو المناطق المزدحمة وحرائق الغابات.

وحظي زوار جناح وزارة الداخلية، بالتعرف على الطائرة التي تعمل لمدة (12) ساعة بارتفاعات عالية وحمولة تصل إلى نحو (40) كيلوجرامًا بنظام إطفاء متعدد الأغراض وأنظمة إنقاذ وتحكم وأمان وكاميرات حرارية، مع إمكانية بث مباشر للموقع وقابلية الربط بمركز القيادة والتحكم؛ لتقليل المخاطر، وتحقيق سرعة استجابة عالية، ودعم اتخاذ القرار عبر التصوير اللحظي.