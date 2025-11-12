الدفاع المدني يستعرض طائرة صقر المعززة بالذكاء الاصطناعي لحالات الإطفاء والإنقاذ

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
تستعرض المديرية العامة للدفاع المدني لزوّار مؤتمر ومعرض الحج، طائرة دون طيار (صقر) المعززة بالذكاء الاصطناعي، المستخدمة في حالات الإطفاء والإنقاذ في المباني الشاهقة والمواقع الصناعية أو المناطق المزدحمة وحرائق الغابات.
وحظي زوار جناح وزارة الداخلية، بالتعرف على الطائرة التي تعمل لمدة (12) ساعة بارتفاعات عالية وحمولة تصل إلى نحو (40) كيلوجرامًا بنظام إطفاء متعدد الأغراض وأنظمة إنقاذ وتحكم وأمان وكاميرات حرارية، مع إمكانية بث مباشر للموقع وقابلية الربط بمركز القيادة والتحكم؛ لتقليل المخاطر، وتحقيق سرعة استجابة عالية، ودعم اتخاذ القرار عبر التصوير اللحظي.