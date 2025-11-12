Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

الدفاع المدني يستعرض طائرة صقر المعززة بالذكاء الاصطناعي لحالات الإطفاء والإنقاذ

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٢٩ صباحاً
الدفاع المدني يستعرض طائرة صقر المعززة بالذكاء الاصطناعي لحالات الإطفاء والإنقاذ
المواطن - واس

تستعرض المديرية العامة للدفاع المدني لزوّار مؤتمر ومعرض الحج، طائرة دون طيار (صقر) المعززة بالذكاء الاصطناعي، المستخدمة في حالات الإطفاء والإنقاذ في المباني الشاهقة والمواقع الصناعية أو المناطق المزدحمة وحرائق الغابات.

وحظي زوار جناح وزارة الداخلية، بالتعرف على الطائرة التي تعمل لمدة (12) ساعة بارتفاعات عالية وحمولة تصل إلى نحو (40) كيلوجرامًا بنظام إطفاء متعدد الأغراض وأنظمة إنقاذ وتحكم وأمان وكاميرات حرارية، مع إمكانية بث مباشر للموقع وقابلية الربط بمركز القيادة والتحكم؛ لتقليل المخاطر، وتحقيق سرعة استجابة عالية، ودعم اتخاذ القرار عبر التصوير اللحظي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد