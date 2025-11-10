Icon

الديوان الملكي: وفاة الأميرة وفاء بنت بندر بن خالد آل سعود

الإثنين ١٠ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٣٩ مساءً
الديوان الملكي: وفاة الأميرة وفاء بنت بندر بن خالد آل سعود
المواطن - واس

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة/ وفاء بنت بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 20 / 5 / 1447هـ، بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

