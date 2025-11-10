الذهب يرتفع مدعومًا بتوقعات خفض الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدعومة بتوقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، إضافة إلى بيانات اقتصادية ضعيفة أثارت مخاوف بشأن النمو العالمي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو (0.7%) إلى (4027.88) دولارًا للأوقية (الأونصة).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.7%) إلى (4036.60) دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (1.1%) إلى (48.84) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين (1.2%) إلى (1563.25) دولارًا، وصعد البلاديوم (1.2%) إلى (1396.75) دولارًا.