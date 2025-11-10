الذهب يرتفع مدعومًا بتوقعات خفض الفائدة

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، مدعومة بتوقعات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، إضافة إلى بيانات اقتصادية ضعيفة أثارت مخاوف بشأن النمو العالمي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو (0.7%) إلى (4027.88) دولارًا للأوقية (الأونصة).
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.7%) إلى (4036.60) دولارًا للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (1.1%) إلى (48.84) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين (1.2%) إلى (1563.25) دولارًا، وصعد البلاديوم (1.2%) إلى (1396.75) دولارًا.