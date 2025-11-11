الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
واصل الذهب مساره الصاعد اليوم، مسجلًا أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع، بدعم من تزايد التوقعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر المقبل.
يأتي ذلك في خطوة قد تُعزز جاذبية الأصول غير المدرة للعائد، وتدفع المستثمرين إلى الإقبال عليه بوصفه ملاذًا آمنًا في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.4%) ليصل إلى (4131.83) دولارًا للأوقية، وهو المستوى الأعلى منذ 24 أكتوبر، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة مماثلة لتسجل (4138.70) دولارًا للأوقية.
ويأتي هذا الأداء الإيجابي للذهب في وقت يتراجع فيه الدولار الأمريكي وتستقر عوائد سندات الخزانة، ما يمنح المعدن الأصفر دفعة إضافية، إذ عادة ما يُنظر إلى الذهب كتحوّط طبيعي ضد التضخم وتذبذب الأسواق.
كما ساهمت بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت تباطؤًا في سوق العمل وتراجعًا في الضغوط التضخمية في تعزيز الرهانات على قرب بدء دورة خفض الفائدة.
ويتوقع محللون أن يواصل الذهب مكاسبه في المدى القصير، مع بقاء العوامل الجيوسياسية والاقتصادية العالمية — مثل التوترات في الشرق الأوسط والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي — داعمًا رئيسيًا لاتجاه الأسعار نحو الصعود.