الذهب يسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع

واصل الذهب مساره الصاعد اليوم، مسجلًا أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع، بدعم من تزايد التوقعات بأن يُقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على خفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك في خطوة قد تُعزز جاذبية الأصول غير المدرة للعائد، وتدفع المستثمرين إلى الإقبال عليه بوصفه ملاذًا آمنًا في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

ارتفاع سعر الذهب

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.4%) ليصل إلى (4131.83) دولارًا للأوقية، وهو المستوى الأعلى منذ 24 أكتوبر، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة مماثلة لتسجل (4138.70) دولارًا للأوقية.

ويأتي هذا الأداء الإيجابي للذهب في وقت يتراجع فيه الدولار الأمريكي وتستقر عوائد سندات الخزانة، ما يمنح المعدن الأصفر دفعة إضافية، إذ عادة ما يُنظر إلى الذهب كتحوّط طبيعي ضد التضخم وتذبذب الأسواق.

كما ساهمت بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت تباطؤًا في سوق العمل وتراجعًا في الضغوط التضخمية في تعزيز الرهانات على قرب بدء دورة خفض الفائدة.

ويتوقع محللون أن يواصل الذهب مكاسبه في المدى القصير، مع بقاء العوامل الجيوسياسية والاقتصادية العالمية — مثل التوترات في الشرق الأوسط والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي — داعمًا رئيسيًا لاتجاه الأسعار نحو الصعود.