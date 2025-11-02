الراجحي يتوج بطلًا لـ “باها القصيم تويوتا” 2025 للمرة الخامسة

تُوّج المتسابق يزيد الراجحي بطلًا لرالي “باها القصيم تويوتا 2025” للمرة الخامسة في تاريخه، بعد أداء مميز قدّمه خلال مراحل الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للباها 2025، التي نظمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع وزارة الرياضة وإمارة منطقة القصيم وأمانة المنطقة، وبرعاية الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي.

وجاء تتويج الفائزين في ختام المنافسات بحضور الرئيس التنفيذي المكلف للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، والرئيس التنفيذي لشركة رياضة المحركات السعودية المهندس منصور المقبل، والرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل بالاتحاد عمار العمرو.

وحقق الراجحي لقب فئة “ألتيمت بي” بزمن بلغ 3 ساعات و24 دقيقة و5 ثوانٍ، متفوقًا بفارق 6 دقائق و12 ثانية على دانية عقيل التي جاءت في المركز الثاني، فيما حلّ التشيكي ميروسلاف زابليتال ثالثًا بزمن 3 ساعات و33 دقيقة و36 ثانية.

وفي باقي الفئات فاز فارس المشناء بالمركز الأول في فئة “ألتيمت” بزمن 4 ساعات و9 دقائق و10 ثوانٍ، وتصدّر ماجد الثنيان فئة “ستوك”، بينما نال فهد الفهاد المركز الأول في فئة “تشالنجر”، وحقق عبدالله الشقاوي لقب فئة “سايد باي سايد”. وفي فئة الدراجات النارية فاز الإماراتي محمد البلوشي بالمركز الأول، فيما تصدر هيثم التويجري فئة الدراجات الرباعية “كوادز”.

وتُختتم منافسات بطولة السعودية تويوتا للباها 2025 بانطلاق الجولة الثالثة والأخيرة “باها جدة تويوتا”، التي ستُقام خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر المقبل، ويُختتم الموسم بإعلان أبطال النسخة الحالية من البطولة.

