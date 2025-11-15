Icon

أكدت أهمية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من النزاع

السعودية ترحب بالتوقيع على اتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس

السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٧ مساءً
السعودية ترحب بالتوقيع على اتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بالتوقيع على اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو “حركة 23 مارس”.

وقالت الوزارة في بيان: “المملكة تتطلع إلى التزام الطرفين ببنود الاتفاق التي تُسهم في معالجة الخلافات والصراعات عبر الحوار الوطني الشامل، وتحقيق تطلعات شعب الكونغو الديمقراطية بعودة الأمن والاستقرار والازدهار لكافة مناطق البلاد، وتشدد على أهمية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من النزاع”.

وأضافت: “المملكة تثمن المساعي الدبلوماسية المبذولة والدور البنّاء الذي قامت به دولة قطر الشقيقة في تحقيق هذا الاتفاق الإيجابي والهام”.

