السعودية تعزي تركيا في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية

أعربت وزارة الخارجية عن صادق تعازي المملكة العربية السعودية وخالص مواساتها للجمهورية التركية الشقيقة، إثر تحطم طائرة عسكرية في منطقة سغناغي شرق جمهورية جورجيا.

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة ووقوفها مع حكومة الجمهورية التركية في هذا المصاب.