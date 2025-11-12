Icon

السعودية تعزي تركيا في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:١٠ مساءً
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن صادق تعازي المملكة العربية السعودية وخالص مواساتها للجمهورية التركية الشقيقة، إثر تحطم طائرة عسكرية في منطقة سغناغي شرق جمهورية جورجيا.

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة ووقوفها مع حكومة الجمهورية التركية في هذا المصاب.

