Icon

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة Icon وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية Icon أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة Icon ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟  Icon منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك Icon سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي Icon التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة Icon وظائف شاغرة في شركة المراعي Icon وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

السعودية تُسلم الشحنة الأولى من المنحة المقدمة لدعم الطاقة في سوريا

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٢ مساءً
السعودية تُسلم الشحنة الأولى من المنحة المقدمة لدعم الطاقة في سوريا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وصلت أمس أول شحنة من المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية لقطاع الطاقة في الجمهورية العربية السورية، حيث رست ناقلة محملة بالبترول الخام السعودي في ميناء بانياس محملة بنحو 650 ألف برميل، تمثل الدفعة الأولى من المنحة البالغ حجمها الإجمالي مليون وستمائة وخمسين ألف برميل من البترول الخام.

ويأتي تسليم هذه الشحنة للجانب السوري إنفاذًا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

قد يهمّك أيضاً
بدعم من السعودية .. انطلاق البرنامج التدريبي حول “الأمن الوطني”

بدعم من السعودية .. انطلاق البرنامج التدريبي حول “الأمن الوطني”

السعودية ترحب بالتوقيع على اتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس

السعودية ترحب بالتوقيع على اتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس

وكانت المملكة العربية السعودية، ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، والجمهورية العربية السورية، ممثلة في وزارة الطاقة السورية، قد وقعتا في 11 سبتمبر الماضي، اتفاقية تقديم المنحة التي يتم تنفيذها ومتابعتها بإشراف وزارة الطاقة في المملكة؛ للإسهام في تعزيز تشغيل المصافي السورية وتحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية، لدعم تنمية الاقتصاد ومواجهة التحديات الاقتصادية في سوريا، وتمكين القطاعات الحيوية فيها من النمو، ودعم الجهود الوطنية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتعكس المنحة جهود المملكة للإسهام في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوري الشقيق انطلاقًا من العلاقات الوثيقة بين البلدين.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السعودية ترحب بالتوقيع على اتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس
السعودية اليوم

السعودية ترحب بالتوقيع على اتفاق السلام بين...

السعودية اليوم
عبدالعزيز بن سعود في اجتماع وزراء داخلية مجلس التعاون: نتطلع لتعزيز منظومتنا الأمنية المشتركة
أخبار رئيسية

عبدالعزيز بن سعود في اجتماع وزراء داخلية...

أخبار رئيسية
بدعم من السعودية .. انطلاق البرنامج التدريبي حول “الأمن الوطني”
السعودية اليوم

بدعم من السعودية .. انطلاق البرنامج التدريبي...

السعودية اليوم
رونالدو: بكل فخر أنا سعودي.. وأشعر بالانتماء والسلام في السعودية
الرياضة

رونالدو: بكل فخر أنا سعودي.. وأشعر بالانتماء...

الرياضة
السعودية والإمارات توقعان مذكرة تفاهم في مجال منع الفساد ومكافحة الجرائم العابرة للحدود
السعودية اليوم

السعودية والإمارات توقعان مذكرة تفاهم في مجال...

السعودية اليوم
السعودية تعزي تركيا في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية
السعودية اليوم

السعودية تعزي تركيا في ضحايا تحطم الطائرة...

السعودية اليوم