الشؤون الإسلامية تعلن صدور قرارات ترقيات لـ 711 موظفًا وموظفة

الأربعاء ٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٣٩ مساءً
الشؤون الإسلامية تعلن صدور قرارات ترقيات لـ 711 موظفًا وموظفة
المواطن - فريق التحرير

بتوجيهات وبمتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أنهت وزارة الشؤون الإسلامية اليوم الأربعاء الرابع عشر من جمادى الأولى لعام 1447هـ، قرارات ترقية (711) موظفًا وموظفة من منسوبي ومنسوبات الوزارة بديوانها وفروعها بمناطق المملكة للمراتب العاشرة فما دون وذلك عبر منصة مسار خلال الربع الأخير من العام المالي 2025م، ضمن الجهود الرامية لتحفيز المورد البشري.

ووجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد شكره وتقديره للقيادة الرشيدة المتمثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين- حفظهما الله- على اهتمامهما ودعمهما المستمر لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في تنفيذ الأعمال والبرامج والمشاريع التي تخدم المجتمع، لافتاً إلى من أوجه الدعم الذي تلقاه الوزارة توفير الوظائف وتحفيز الموظفين والموظفات بالترقيات التي تساهم في رفع مستوى أداء المورد البشري بالوزارة وفروعها بما يحقق رسالتها السامية.

وأشار الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ ” إلى أن الوزارة وبدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة شهدت تحقيق أرقام قياسية في عدد من تم توظيفهم بمختلف مناطق المملكة من أبناء وبنات الوطن، إضافة إلى أرتفاع عدد الترقيات لكافة المراتب للموظفين والموظفات.

