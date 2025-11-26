“كأس نادي الصقور السعودي 2025” تعيد الصقارين السابقين لممارسة هوايتهم والفوز بالجوائز أمطار ورياح نشطة على محافظة الجموم “إنفاذ” يشرف على 72 مزادًا عقاريًا لبيع 940 أصلًا في مختلف المناطق السعودية وإيطاليا يعزّزان تعاونهما مع UNIDO لتطوير سلاسل إمداد القهوة “الشؤون الدينية” تُطلق دورة “الإتقان لحفظ القرآن” في المسجد الحرام وظائف شاغرة في وزارة الطاقة وظائف شاغرة بفروع شركة التصنيع الوطنية أمطار ورياح نشطة على الجموم حتى السابعة سلمان للإغاثة يوزع 1.100 كرتون تمر في مأرب أكثر من 66 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال جمادى الأولى 1447هـ
أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في وكالة الشؤون العلمية والتوجيهية بالمسجد الحرام، دورة “الإتقان في حفظ القرآن” عبر حلقات تعليمية يشرف عليها 12 معلّمًا متخصصًا، ويستفيد منها أكثر من (150) طالبًا من القاصدين والزوار.
وتشتمل الدورة على حلقات متنوعة في تحفيظ القرآن وإقرائه وتفسيره وتصحيح تلاوته والمقرأة الإلكترونية، مما يُتيح للراغبين في التعلم الاستفادة من برامج تعليمية متكاملة تراعي الفروقات الفردية وتضمن أعلى معايير الإتقان والجودة.
وتُقام حلقات الدورة في رحاب المسجد الحرام بتوسعة الملك فهد بالدور الأول، مما يُسهّل على القاصدين الالتحاق بها والاستفادة من دروسها، في إطار جهود الرئاسة لتعزيز رسالة تعليم القرآن الكريم وتيسير الوصول إلى برامجه، وإثراء التجربة الإيمانية والتعليمية للقاصدين.