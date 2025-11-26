Icon

“الشؤون الدينية” تُطلق دورة “الإتقان لحفظ القرآن” في المسجد الحرام

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:١٨ مساءً
“الشؤون الدينية” تُطلق دورة “الإتقان لحفظ القرآن” في المسجد الحرام
المواطن - واس

أطلقت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلةً في وكالة الشؤون العلمية والتوجيهية بالمسجد الحرام، دورة “الإتقان في حفظ القرآن” عبر حلقات تعليمية يشرف عليها 12 معلّمًا متخصصًا، ويستفيد منها أكثر من (150) طالبًا من القاصدين والزوار.

وتشتمل الدورة على حلقات متنوعة في تحفيظ القرآن وإقرائه وتفسيره وتصحيح تلاوته والمقرأة الإلكترونية، مما يُتيح للراغبين في التعلم الاستفادة من برامج تعليمية متكاملة تراعي الفروقات الفردية وتضمن أعلى معايير الإتقان والجودة.

وتُقام حلقات الدورة في رحاب المسجد الحرام بتوسعة الملك فهد بالدور الأول، مما يُسهّل على القاصدين الالتحاق بها والاستفادة من دروسها، في إطار جهود الرئاسة لتعزيز رسالة تعليم القرآن الكريم وتيسير الوصول إلى برامجه، وإثراء التجربة الإيمانية والتعليمية للقاصدين.

