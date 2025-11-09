الشركة السعودية للخدمات المحدودة تعلن عن وظائف في 6 مدن

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أعلنت الشركة السعودية للخدمات المحدودة (SSCL) عن طرح (18) فرصة وظيفية شاغرة في مجالات فنية وإدارية للعمل بمشاريعها في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:
– فني جهد متوسط وعالي
– فني تكييف وتبريد – عدد 2
– مهندس كهرباء
– فني ميكانيكا عام
– مهندس مركز التحكم بالعمل
– مهندس إشراف مدني
– مشغل محطة توليد كهرباء – عدد 2
– فني جهد منخفض
– فني سباكة
– فني معدات مغسلة
– مهندس تصميم كهربائي
– فني ديزل
– حداد
– فني محطة توليد كهرباء
– فني تركيب بلاط
– الرياض
– جدة
– مكة
– الخرج
– حائل
– أبها
الشروط:
– الأفضلية للسعوديين. ولغير السعوديين توفر نقل كفالة.
– وجود خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الوظيفة.
– اجادة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.
– قدرة تواصل مميزة.
– وجود رخصة قيادة سارية.
من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.