الشركة السعودية للخدمات المحدودة تعلن عن وظائف في 6 مدن

أعلنت الشركة السعودية للخدمات المحدودة (SSCL) عن طرح (18) فرصة وظيفية شاغرة في مجالات فنية وإدارية للعمل بمشاريعها في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– فني جهد متوسط وعالي

– فني تكييف وتبريد – عدد 2

– مهندس كهرباء

– فني ميكانيكا عام

– مهندس مركز التحكم بالعمل

– مهندس إشراف مدني

– مشغل محطة توليد كهرباء – عدد 2

– فني جهد منخفض

– فني سباكة

– فني معدات مغسلة

– مهندس تصميم كهربائي

– فني ديزل

– حداد

– فني محطة توليد كهرباء

– فني تركيب بلاط

مدن العمل:

– الرياض

– جدة

– مكة

– الخرج

– حائل

– أبها

الشروط:

– الأفضلية للسعوديين. ولغير السعوديين توفر نقل كفالة.

– وجود خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الوظيفة.

– اجادة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

– قدرة تواصل مميزة.

– وجود رخصة قيادة سارية.

طريقة التقديم:

من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.