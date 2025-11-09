Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

حصاد اليوم
وظائف

الشركة السعودية للخدمات المحدودة تعلن عن وظائف في 6 مدن

الأحد ٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٠ مساءً
الشركة السعودية للخدمات المحدودة تعلن عن وظائف في 6 مدن
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الشركة السعودية للخدمات المحدودة (SSCL) عن طرح (18) فرصة وظيفية شاغرة في مجالات فنية وإدارية للعمل بمشاريعها في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– فني جهد متوسط وعالي
– فني تكييف وتبريد – عدد 2
– مهندس كهرباء
– فني ميكانيكا عام
– مهندس مركز التحكم بالعمل
– مهندس إشراف مدني
– مشغل محطة توليد كهرباء – عدد 2
– فني جهد منخفض
– فني سباكة
– فني معدات مغسلة
– مهندس تصميم كهربائي
– فني ديزل
– حداد
– فني محطة توليد كهرباء
– فني تركيب بلاط

مدن العمل:

– الرياض
– جدة
– مكة
– الخرج
– حائل
– أبها

الشروط:

– الأفضلية للسعوديين. ولغير السعوديين توفر نقل كفالة.
– وجود خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الوظيفة.
– اجادة تطبيقات مايكروسوفت أوفيس.
– قدرة تواصل مميزة.
– وجود رخصة قيادة سارية.

طريقة التقديم:

من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.

