الشيوخ الأمريكي يتوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي

توصل مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأحد، إلى اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي من شأنه استئناف التمويل الفيدرالي وإنهاء الإغلاق الحكومي الذي امتد في رقم قياسي لأربعين يوما، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.

وأفادت شبكتا “سي إن إن” و”فوكس نيوز” بأن أعضاء مجلس الشيوخ توصلوا إلى اتفاق مؤقت لتمويل الحكومة حتى يناير (كانون الثاني)، بعد خلافهم حول دعم الرعاية الصحية والإعانات الغذائية وقرارات الرئيس ترامب بفصل موظفين فيدراليين. .

ومع ورود الأنباء عن هذا الاختراق، قال ترامب للصحافيين لدى وصوله إلى البيت الأبيض بعد قضائه عطلة نهاية الأسبوع في منتجعه مارالاغو في فلوريدا: “يبدو أننا نقترب من نهاية الإغلاق”.

اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي

وبعد إقراره في مجلس الشيوخ، سيحتاج مشروع القانون إلى مصادقة مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قبل أن يحال إلى مكتب ترامب لتوقيعه.

وفقا للمشرعين، يعيد مشروع القانون تمويل برنامج “سناب” للإعانات الغذائية الذي يدعم أكثر من 42 مليون أميركي من ذوي الدخل المتدني.

كما يلغي هذا الاتفاق قرارات ترامب الشهر الماضي بفصل آلاف الموظفين الفيدراليين، ويضمن التصويت على تمديد إعانات الرعاية الصحية التي من المقرر أن تنتهي صلاحيتها بحلول نهاية هذا العام.

وقال عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي، تيم كاين: “يضمن هذا الاتفاق التصويت لتمديد الإعفاءات الضريبية لقانون الرعاية الميسرة، وهو ما لم يكن الجمهوريون على استعداد للقيام به”.

وأضاف كاين أن مشروع القانون الذي يسمى بـ”القرار المستمر” (سي آر) للحفاظ على تمويل الحكومة “سيحمي الموظفين الفيدراليين من عمليات الفصل التي لا أساس لها، ويعيد تعيين من فصلوا ظلما خلال فترة الإغلاق، ويضمن حصول الموظفين الفيدراليين على أجورهم المتأخرة”، وفق ما يقتضيه القانون.

لكن بعض الديمقراطيين يعارضون هذا الاتفاق، بمن فيهم زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الذي أعرب عن سخطه لأن مشروع القانون يصوت لتمديد إعانات الرعاية الصحية بدلا من دعم الرعاية الصحية بشكل مباشر.

وعلق شومر: “لا أستطيع بحسن نية دعم هذا القرار المستمر الذي لا يعالج أزمة الرعاية الصحية”، مضيفا “هذه المعركة يجب أن تستمر وستستمر”.

وفي تطور سابق، حذرت السلطات الأميركية من تباطؤ كبير محتمل في وتيرة السفر الجوي بالولايات المتحدة، مع إلغاء وتأخير آلاف الرحلات ومواجهة المسافرين فوضى عارمة بسبب الإغلاق الحكومي.

أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركات الطيران بتقليص عدد رحلاتها في 40 مطاراً لتخفيف الضغط على المراقبين الجويين الذين يعملون دون أجر بسبب الشلل الفيدرالي المستمر منذ ستة أسابيع.

في غضون ذلك، اتخذ مجلس الشيوخ خطوة نادرة بالاجتماع الأحد لإجراء تصويت تجريبي لإنهاء الإغلاق. لم ينته الإغلاق.

ولفت دافي إلى أن “عددًا ضئيلًا جدًا من المراقبين الجويين سيلتحق بعمله، مما يعني هبوط وإقلاع رحلات قليلة. سنواجه اضطرابًا كبيرًا وسط غضب الكثير من الأميركيين”، فيما حمّل الوزير المسؤولية للديمقراطيين المنخرطين في مواجهة تشريعية مع الجمهوريين بعد فشل الحزبين في الاتفاق على خطة إنفاق مؤقتة.

لكن السيناتور الديمقراطي آدم شيف ذكر أن الجمهوريين يرفضون صفقة تسوية “معقولة” لإنهاء الإغلاق.

ولدى سؤاله عما إذا كان الديمقراطيون سيغيرون موقفهم للتصويت مع الجمهوريين، أشار شيف إلى أن قضية إعانات الرعاية الصحية لا تزال نقطة خلافية في المفاوضات. وعلق: “علينا إنهاء هذا الأمر. لقد قدمنا مقترحًا، أعتقد أنه معقول جدًا ويمثل تسوية”. وحضّ شيف الجمهوريين على “إتاحة مزيد من الوقت للعمل على ذلك، وإنهاء الإغلاق الحكومي”.