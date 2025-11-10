الصحة العالمية تطالب بفتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة

دعت منظمة الصحة العالمية، إلى إعادة فتح معبر رفح وجميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة بشكل عاجل ومستدام.

وقالت المنظمة في تصريحات صحفية: “إنه تم نقل نحو 4000 مريض عبر رفح لتلقي العلاج في الخارج فيما لا يزال 16.500 مريض قيد الانتظار”.

وأضافت أن هناك إمدادات طبية جاهزة على الحدود عند معبر رفح، داعية إلى إعادة فتح معبر رفح وجميع المعابر المؤدية إلى غزة بشكل عاجل ومستدام.

ودعت الصحة العالمية إلى تدفق المساعدات دون عوائق عبر جميع المعابر إلى قطاع غزة.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من جهته، أن مئات آلاف العائلات في قطاع غزة تواجه بداية الشتاء دون وسائل حماية أو مأوى آمن، مشيرًا إلى أن (4%) فقط من الأراضي الزراعية في القطاع ما تزال صالحة ويمكن الوصول إليها، في ظل الدمار الواسع الذي خلفه العدوان الإسرائيلي المستمر.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى (69169) شهيدًا و(170685) إصابة، وفقًا لآخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية.

وتتواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار عبر استمرار عمليات الاستهداف والقتل للمدنيين والقصف على مناطق متفرقة في غزة، ومنع فتح معبر رفح البري لسفر المرضى والجرحى للعلاج، ودخول المساعدات بالشكل والكميات المتفق عليها.