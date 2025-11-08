العلاقة بين تراجع فيتامين D وحالات الاكتئاب

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أوضحت نتائج دراسة حديثة، أن تراجع مستويات فيتامين D في الدم قد يرتبط بارتفاع احتمالية الإصابة بالاكتئاب لدى البالغين.
ووفق الدراسة، فإن الأشخاص الذين تراجع لديهم فيتامين D، كانوا أكثر عرضة للاكتئاب، بينما يبحث الباحثون عن عوامل أخرى بشأن علاقة نفصه بالاكتئاب، بحسب ” روسيا اليوم”.
ويؤكد الباحثون، أن فيتامين D يساعد في نقل الإشارات العصبية وتقليل التهاب الدماغ وحماية الخلايا، فضلا عن تنظيم مستويات الكالسيوم داخلها مما يعزز المزاج.
يذكر أن فيتامين د ضروري لصحة العظام والجهاز المناعي، ويساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور، ويُحسن وظائف العضلات، وينظم المزاج، ويحتمل أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض معينة مثل السرطان. تشمل مصادره التعرض للشمس، وبعض الأطعمة، والمكملات الغذائية.
صحة العظام:
يساعد في امتصاص الكالسيوم والفوسفور الضروريين لبناء عظام قوية.
يمنع نقص الكالسيوم (نقص كلس الدم).
يمنع ترقق العظام وهشاشة العظام، ويقلل من خطر الإصابة بالكساح عند الأطفال.
دعم الجهاز المناعي:
يقوي الجهاز المناعي ويساعد في مكافحة العدوى.
يقلل الالتهابات المزمنة.
يساعد في تنظيم المزاج وتقليل التوتر والاكتئاب من خلال تعزيز إفراز السيروتونين.
وظائف أخرى:
يُحسّن وظائف العضلات وقوتها وقدرتها على التحمل.
يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم.
يساعد في انقسام الخلايا وإصلاحها.
قد يلعب دورًا في الوقاية من بعض أنواع السرطان.
يعزز إنتاج هرمون التستوستيرون لدى الرجال، مما يفيد في بناء العضلات والأداء الجنسي.
الشمس: المصدر الرئيسي، حيث يحفز التعرض لأشعة الشمس إنتاج فيتامين د في الجلد.
الغذاء: يوجد في بعض الأطعمة مثل الأسماك الدهنية، وزيت كبد السمك، والأطعمة المدعمة بالفيتامين.
المكملات الغذائية: يمكن تناولها لضمان الحصول على كمية كافية، خاصةً إذا كان التعرض للشمس محدودًا.