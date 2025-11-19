Icon

الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستثمر أجنبي في السعودية

الفالح: منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي سيشهد اتفاقيات بمئات مليارات الدولارات

الأربعاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٠ مساءً
الفالح: منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي سيشهد اتفاقيات بمئات مليارات الدولارات
المواطن - فريق التحرير

أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025 سيشهد اتفاقيات بمئات مليارات الدولارات.

وقال الفالح، خلال جلسات منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في واشنطن، إن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستثمر أجنبي في السعودية.

وتابع المهندس خالد الفالح: “وقعنا عدة اتفاقيات في قطاعات مختلفة لتعزيز الشراكة بين السعودية وأميركا”.

