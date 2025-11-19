الفالح: منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي سيشهد اتفاقيات بمئات مليارات الدولارات

إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟ منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة وظائف شاغرة في شركة المراعي وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي 2025 سيشهد اتفاقيات بمئات مليارات الدولارات.
وقال الفالح، خلال جلسات منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في واشنطن، إن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مستثمر أجنبي في السعودية.
وتابع المهندس خالد الفالح: “وقعنا عدة اتفاقيات في قطاعات مختلفة لتعزيز الشراكة بين السعودية وأميركا”.
