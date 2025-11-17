Icon

القبض على شخص لترويجه 47 كيلو جرامًا من القات المخدر بعسير

الإثنين ١٧ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٤٠ مساءً
القبض على شخص لترويجه 47 كيلو جرامًا من القات المخدر بعسير
المواطن - فريق التحرير

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لترويجه (47) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة ظهران الجنوب ، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه, وإحالته لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

