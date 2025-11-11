القبض على شخص يعتدي على آخر ويضايق المارة في جدة

قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة، اليوم الثلاثاء، على شخص ظهر في محتوى مرئي يعتدي على آخر ويضايق المارة في مكان عام.

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر منصة إكس، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.