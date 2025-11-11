Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

القبض على شخص يعتدي على آخر ويضايق المارة في جدة

الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٠ مساءً
القبض على شخص يعتدي على آخر ويضايق المارة في جدة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة، اليوم الثلاثاء، على شخص ظهر في محتوى مرئي يعتدي على آخر ويضايق المارة في مكان عام.

وأوضح الأمن العام، في بيان عبر منصة إكس، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
القبض على مقيمين لترويجهما الهيروين والشبو في جدة

القبض على مقيمين لترويجهما الهيروين والشبو في جدة

الأمن العام يحقق نسبة 90.33% في قياس التحول الرقمي

الأمن العام يحقق نسبة 90.33% في قياس التحول الرقمي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط مقيم لممارسته الصيد دون تصريح واستخدامه أدوات محظورة في جدة
السعودية اليوم

ضبط مقيم لممارسته الصيد دون تصريح واستخدامه...

السعودية اليوم
القبض على مقيمين لترويجهما الهيروين والشبو في جدة
السعودية اليوم

القبض على مقيمين لترويجهما الهيروين والشبو في...

السعودية اليوم
الأمن العام يحقق نسبة 90.33% في قياس التحول الرقمي
السعودية اليوم

الأمن العام يحقق نسبة 90.33% في قياس...

السعودية اليوم