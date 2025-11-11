القبض على شخص يعتدي على آخر ويضايق المارة في جدة

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
قبضت دوريات الأمن بمحافظة جدة، اليوم الثلاثاء، على شخص ظهر في محتوى مرئي يعتدي على آخر ويضايق المارة في مكان عام.
وأوضح الأمن العام، في بيان عبر منصة إكس، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
دوريات الأمن بمحافظة جدة تقبض على شخص لاعتدائه على آخر ومضايقة المارة. pic.twitter.com/tOOIWInTRZ
— الأمن العام (@security_gov) November 11, 2025