القبض على مواطنَين لارتكابهما مخالفة الصيد بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٠ مساءً
المواطن - فريق التحرير

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة في محمية الملك عبدالعزيز الملكية من القبض على المواطنين وهما مسحل ضيف الله زبار الشيباني، وسلطان هندي ضبيب الشيباني، لارتكابهما مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها، بحوزتهما بندقية شوزن، وبندقية هوائية، و(43) ذخيرة شوزن، وجهاز جذب طيور، و(44) كائنًا فطريًا مصيدًا، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية وأُحيلا إلى الجهة المختصة.

وشددت القوات الخاصة للأمن البيئي على الالتزام بنظام البيئة ولوائحه التنفيذية التي تحظر صيد الكائنات الفطرية، مؤكدةً أن عقوبة استخدام بنادق الشوزن في الصيد دون ترخيص غرامة (100,000) ريال، وعقوبة استخدام أجهزة جذب الطيور غرامة (50,000) ريال، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10,000) ريال، وعقوبة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها غرامة (5,000) ريال، وعقوبة صيد طائر الدّخل دون ترخيص غرامة (5,000) ريال.

وأهابت بالمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك بالاتصال بالرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و (996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

