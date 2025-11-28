القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو قات في جازان

Icon

الجمعة ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٥٩ مساءً
المواطن - فريق التحرير

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وأشارت الدوريات البرية لحرس الحدود استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

‏‎ وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات(995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email:[email protected] )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.

