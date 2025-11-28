القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 80 كيلو قات في جازان

احتفال نور الرياض.. 5 سنوات من الإبداع والتحوّل الفني العالمي درون لرصد المخالفين من ارتفاع 15 كيلومترًا في جناح الأمن البيئي بمعرض الطيران المرور: أدوات الطوارئ داخل المركبة ضرورة لا تُهمل أسبوع على بدء المربعانية ضبط مقيم لتفريغه مواد خرسانية في الشرقية الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس موريتانيا الأسر النازحة في غزة تشكر السعودية على إنشاء مخيم آمن يعيد الطمأنينة لها ولأطفالها فلكية جدة: ظاهرة الليل القطبي في ألاسكا ستستمر 66 يومًا شاطئ الهرابة يكشف تنوّع التكوينات الطبيعية على ساحل الوجه 3 زلازل متتالية تضرب قضاء بهاباد في إيران
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.
وأشارت الدوريات البرية لحرس الحدود استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وحثت الجهات الأمنية الجميع على الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، بالاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(994) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات(995)، وعبر البريد الإلكتروني ( Email:[email protected] )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة، دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.