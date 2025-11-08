اللص النائم.. دخل منزل سيدة لسرقته فغلبه النعاس

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
في حادث غريب، عثرت سيدة في روسيا على لص نائم داخل شقتها، بعد أن جمع عددًا من الأغراض بهدف السرقة.
وبحب ما نشرته وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية، دخل لص شقة في منطقة بلاغوفيشينسك، وبعد سرقة أغراض من المنزل نام داخل البيت حيث ضبطته صاحبته.
وقالت امرأة عمرها 56 عاما إنها عادت إلى المنزل بعد نوبة عمل ليلية، فوجدت في بيتها رجلا غريبا نائما.
ووفق بيان لوزارة الداخلية في مقاطعة آمور: “اتضح أنه في الليل، اقتحم المجرم المنزل عبر النافذة بقصد السرقة وهو يعلم أن أصحابه غير موجودين. وضع المشتبه به في أكياس الأشياء التي يحتاجها (التلفاز والمنشار الآلي)”.
وأضاف البيان: “اعتقد اللص أن صاحبة المنزل لن تعود لفترة طويلة، فقرر أن يرتاح، ونام”.
واعتقل اللص، وهو من سكان المنطقة ويبلغ من العمر 45 عاما، وسبق أن تمت إدانته بالسرقة وبالتداول غير القانوني للمخدرات.
وفتحت السلطات الروسية تحقيقا جنائيا بتهمة الشروع في السرقة مع الدخول غير القانوني إلى المسكن، والعقوبة القصوى لهذه المادة هي السجن 6 سنوات.
وأفرجت السلطات بعد ذلك عن الجاني، وأخذت عليه تعهدا بعدم مغادرة مكان إقامته.