Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تُباع في المحال المخصصة وعبر عربات الفود ترك

المأكولات الشعبية.. أطعمة رائجة في سوق الأسر المنتجة بالقصيم

الجمعة ١٤ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٤:٢٢ مساءً
المأكولات الشعبية.. أطعمة رائجة في سوق الأسر المنتجة بالقصيم
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

يزداد الطلب على الأطعمة الشتوية في فصل الشتاء في منطقة القصيم وفقًا لمصادر البيئة والعادات التي يتوارثها الأبناء عن الآباء والأجداد، بغية إكساب الجسم الطاقة التي تقي الجسم من شدة البرودة الحاضرة الآن على معظم مناطق المملكة.

واشتهرت القصيم بالعديد من الأكلات الشعبية التي يحرص المواطنون على إعدادها وتسويقها في هذه الأيام من فصول السنة، حتى أصبحت رفيقة الموائد اليومية لأهالي المنطقة، فالكليجا والحنيني والفريك والقرصان والهريس وقرص الجمر والثريد أشهر تلك الأكلات الشعبية التي تجد رواجًا كبيرًا.

قد يهمّك أيضاً
قصة شاب حقق حلمه من ببيع المأكولات الشعبية: البلد فيه خير

قصة شاب حقق حلمه من ببيع المأكولات الشعبية: البلد فيه خير

المجللة سيدة المأكولات الشعبية بمنطقة تبوك

المجللة سيدة المأكولات الشعبية بمنطقة تبوك

وتتنافس الطاهيات السعوديات في إعداد مجموعة من الأكلات الشعبية التي أصبحت خيارًا مفضلًا للعديد من الأهالي، والتي تُباع في المحال المخصصة للأكلات الشعبية وعبر عربات “الفود ترك”، والمعارض، والبسطات التقليدية، فضلًا عن خدمات التوصيل للمنازل، مما جعلها منافسًا قويًا للمطاعم.

رواج واسع وثقة كبيرة

ولاقى نشاط الأسر المنتجة رواجًا واسعًا وثقة كبيرة من المجتمع، مما أسهم في تعزيز دخلها الاقتصادي، حيث تسعى هذه الأسر إلى تقديم أطباقها بأساليب مبتكرة ونكهات أصيلة، تحاكي تقاليد المطبخ المحلي، بينما تحرص الطاهيات على إعداد مجموعة متنوعة من المأكولات يوميًا، بدءًا من تجهيزها في المنازل وحتى عرضها للبيع في منافذ البيع المخصصة، وفقًا لاشتراطات الصحة والسلامة.

وفي السياق أكّد عدد من العاملات في مجال الأسر المنتجة أن الطلب على الأكلات الشعبية يزداد بشكل ملحوظ مع قدوم فصل الشتاء مما يسهم في رفع الدخل، مشيرين إلى أن الطلبات تُنفَّذ إما عبر المحال المتعاونة مع الأسر المنتجة، أو من خلال الاتصال المباشر ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدثن عن أهمية الاستعداد المبكر لتلبية الطلبات، لاسيما أن الإقبال يتركز على الأكلات الشعبية بشكل ملموس التي تعّد منزليًا كونها تمتاز بمذاق فريد ونكهة أصيلة، خاصةً في أجواء الشتاء.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد