المدني يحذر: أمطار رعدية على معظم المناطق من الغد حتى الاثنين المقبل

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لهطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ الجمعة حتى الاثنين المقبل.

أمطار وسيول وبرد

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة جدة ورابغ وخليص والطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل والجموم وبحرة والليث والقنفذة، وخفيفة إلى متوسطة تشمل تربة والمويه والخرمة، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل عفيف والزلفي والمجمعة وثادق وشقراء.

وأشارت المديرية إلى أن مناطق المدينة المنورة، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك.