Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

المدني يحذر: أمطار رعدية على معظم المناطق من الغد حتى الاثنين المقبل

الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٦ مساءً
المدني يحذر: أمطار رعدية على معظم المناطق من الغد حتى الاثنين المقبل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لهطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من يوم غدٍ الجمعة حتى الاثنين المقبل.

أمطار وسيول وبرد

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل العاصمة المقدسة جدة ورابغ وخليص والطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل والجموم وبحرة والليث والقنفذة، وخفيفة إلى متوسطة تشمل تربة والمويه والخرمة، وستتأثر منطقة الرياض بأمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل عفيف والزلفي والمجمعة وثادق وشقراء.

قد يهمّك أيضاً
شاهد.. أمطار غزيرة وسيول بأحياء جنوب مكة المكرمة

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول بأحياء جنوب مكة المكرمة

طقس الأحد.. أمطار ورياح نشطة على 5 مناطق

طقس الأحد.. أمطار ورياح نشطة على 5 مناطق

وأشارت المديرية إلى أن مناطق المدينة المنورة، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والشرقية، والباحة، وعسير، وجازان، ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على منطقة تبوك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طقس الأحد.. أمطار ورياح نشطة على 5 مناطق
أخبار رئيسية

طقس الأحد.. أمطار ورياح نشطة على 5...

أخبار رئيسية
شاهد.. أمطار غزيرة وسيول بأحياء جنوب مكة المكرمة
السعودية اليوم

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول بأحياء جنوب مكة...

السعودية اليوم