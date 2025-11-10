المدن المعرفية.. شراكة بين المواطن والمخطط لتحقيق التنمية المستدامة

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أكد المهندس الاستشاري سعود الدلبحي أن المدن المعرفية تمثل نموذجًا حضاريًا مفتوحًا للجميع، ولا تقتصر على فئة محددة من السكان، موضحًا أن جوهر هذه المدن يكمن في إشراك المستفيدين أنفسهم في صناعة القرار الحضري من خلال طرح المشكلات والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة.
وأشار الدلبحي خلال حواره إلى برنامج “ياهلا” على روتانا خليجية، إلى أن مدينة الرياض تعدّ من النماذج الرائدة في هذا المجال، حيث أطلقت مبادرة “مكاتب مدينتي” التي تهدف إلى تعزيز التواصل مع المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في إدارة مدينتهم عبر برامج تعريفية وتفاعلية تسهّل فهم آليات التطوير الحضري وأساليب المشاركة المجتمعية.
وأضاف أن المدن المعرفية ليست مجرد مفهوم عمراني أو تقني، بل منظومة متكاملة تعزز الابتكار والإنتاجية، لافتًا إلى أن آثارها المتوقعة تشمل تسريع وتسهيل عمليات الابتكار والاختراع، وخفض التكاليف التشغيلية في قطاعات متعددة، إضافة إلى توطين صناعة البرمجيات وتقنيات المستقبل، بما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده المملكة ضمن مستهدفات رؤية 2030.