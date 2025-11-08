المرور: عدم الالتزام بالمسارات المحددة مخالفة وهذه قيمة الغرامة

حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق، مؤكدة أن الالتزام بالمسارات يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة.

وأكد المرور أن تجاوز الخطوط أو تغيير المسار بطريقة عشوائية يُعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية.

عدم الالتزام بالمسارات مخالفة

وأوضح المرور أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق مخالفة مرورية، تتراوح غرامتها المالية ما بين 300 إلى 500 ريال، وذلك ضمن جهود الإدارة المستمرة في تنظيم حركة السير والحد من السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة.

وأضاف أن الالتزام بخط السير المحدد يعكس ثقافة مرورية مسؤولة، ويقلل من الحوادث الناتجة عن الانتقال المفاجئ بين المسارات، كما يسهم في تحقيق الانسيابية المرورية، خصوصًا في الطرق ذات الكثافة العالية داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

ودعت الإدارة السائقين إلى اتباع اللوحات الإرشادية وخطوط الطريق، واستخدام الإشارات التنبيهية عند تغيير المسار، مؤكدة أن تطبيق الأنظمة المرورية بدقة يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق بيئة قيادة آمنة لجميع مستخدمي الطريق.