Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

المرور: عدم الالتزام بالمسارات المحددة مخالفة وهذه قيمة الغرامة

السبت ٨ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٢ صباحاً
المرور: عدم الالتزام بالمسارات المحددة مخالفة وهذه قيمة الغرامة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق، مؤكدة أن الالتزام بالمسارات يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة.

وأكد المرور أن تجاوز الخطوط أو تغيير المسار بطريقة عشوائية يُعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية.

قد يهمّك أيضاً
المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة حائل

المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة حائل

المرور: غرامة تصل لـ 150 ريال في هذه الحالة

المرور: غرامة تصل لـ 150 ريال في هذه الحالة

عدم الالتزام بالمسارات مخالفة

وأوضح المرور أن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق مخالفة مرورية، تتراوح غرامتها المالية ما بين 300 إلى 500 ريال، وذلك ضمن جهود الإدارة المستمرة في تنظيم حركة السير والحد من السلوكيات الخاطئة أثناء القيادة.

وأضاف أن الالتزام بخط السير المحدد يعكس ثقافة مرورية مسؤولة، ويقلل من الحوادث الناتجة عن الانتقال المفاجئ بين المسارات، كما يسهم في تحقيق الانسيابية المرورية، خصوصًا في الطرق ذات الكثافة العالية داخل المدن وعلى الطرق السريعة.

ودعت الإدارة السائقين إلى اتباع اللوحات الإرشادية وخطوط الطريق، واستخدام الإشارات التنبيهية عند تغيير المسار، مؤكدة أن تطبيق الأنظمة المرورية بدقة يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق بيئة قيادة آمنة لجميع مستخدمي الطريق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة حائل
السعودية اليوم

المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث في...

السعودية اليوم
المرور يضبط 6953 دراجة آلية مخالفة
السعودية اليوم

المرور يضبط 6953 دراجة آلية مخالفة

السعودية اليوم
المرور: غرامة تصل لـ 150 ريال في هذه الحالة
السعودية اليوم

المرور: غرامة تصل لـ 150 ريال في...

السعودية اليوم