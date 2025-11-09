المرور يحدد أبرز 3 مسببات للحوادث في منطقة حائل

كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في عام (2024) في منطقة حائل.

وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) أثناء قيادة المركبة والانحراف المفاجئ وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات، من أبرز مسببات الحوادث المرورية في منطقة حائل.

ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.