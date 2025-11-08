الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ صباح جابر فهد الصباح

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح -رحمه الله-.
وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح -رحمه الله-.
وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح -رحمه الله- وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.