السعودية اليوم
حصاد اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية

الأربعاء ١٢ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:٣٧ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيس التركي في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في ضحايا حادث تحطم طائرة شحن عسكرية تابعة لوزارة الدفاع التركية.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ حادث تحطم طائرة شحن عسكرية تابعة لوزارة الدفاع التركية، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية التركية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم وشعب الجمهورية التركية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، في ضحايا حادث تحطم طائرة شحن عسكرية تابعة لوزارة الدفاع التركية.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ حادث تحطم طائرة شحن عسكرية تابعة لوزارة الدفاع التركية، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب”.

