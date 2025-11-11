الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة سورينام

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة جينيفر خيرلينغز سيمونز رئيسة جمهورية سورينام، في وفاة الرئيس الأسبق السيد رونالد فينيتيان.

وقال الملك سلمان: “تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية سورينام الأسبق السيد رونالد فينيتيان، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الشقيق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة جينيفر خيرلينغز سيمونز رئيسة جمهورية سورينام، في وفاة الرئيس الأسبق السيد رونالد فينيتيان.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية سورينام الأسبق السيد رونالد فينيتيان، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألّا تروا أي سوء”.