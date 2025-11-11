الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة سورينام

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة جينيفر خيرلينغز سيمونز رئيسة جمهورية سورينام، في وفاة الرئيس الأسبق السيد رونالد فينيتيان.
وقال الملك سلمان: “تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية سورينام الأسبق السيد رونالد فينيتيان، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الشقيق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة جينيفر خيرلينغز سيمونز رئيسة جمهورية سورينام، في وفاة الرئيس الأسبق السيد رونالد فينيتيان.
وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية سورينام الأسبق السيد رونالد فينيتيان، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألّا تروا أي سوء”.