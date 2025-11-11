Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة سورينام

الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٥ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة سورينام
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة جينيفر خيرلينغز سيمونز رئيسة جمهورية سورينام، في وفاة الرئيس الأسبق السيد رونالد فينيتيان.

وقال الملك سلمان: “تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية سورينام الأسبق السيد رونالد فينيتيان، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الشقيق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أنغولا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أنغولا

الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة الخميس القادم

الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة الخميس...

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة السيدة جينيفر خيرلينغز سيمونز رئيسة جمهورية سورينام، في وفاة الرئيس الأسبق السيد رونالد فينيتيان.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة رئيس جمهورية سورينام الأسبق السيد رونالد فينيتيان، وأعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألّا تروا أي سوء”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ صباح جابر فهد الصباح
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك كمبوديا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك كمبوديا

السعودية اليوم
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة الخميس القادم
السعودية اليوم

الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أنغولا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس أنغولا

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الفلبين في ضحايا الإعصار
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس الفلبين...

السعودية اليوم
برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر ومعرض الحج 1447
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر ومعرض الحج...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية أذربيجان
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية...

السعودية اليوم