الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس العراق في وفاة شقيقه

السبت ١٥ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٢ مساءً
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس العراق في وفاة شقيقه
المواطن - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، في وفاة شقيقه السيد شه مال جمال رشيد -رحمه الله-.

وقال الملك المفدى: “علمنا بنبأ وفاة شقيقكم السيد شه مال جمال رشيد -رحمه الله- وإننا إذ نبعث لفخامتكم، ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، في وفاة شقيقه السيد شه مال جمال رشيد -رحمه الله-.

وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة شقيقكم السيد شه مال جمال رشيد -رحمه الله- وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلًا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

