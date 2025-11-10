Icon

المنتخب السعودي يواصل استعداده في معسكر جدة وانضمام الشهراني وكادش

الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:١٢ صباحاً
المنتخب السعودي يواصل استعداده في معسكر جدة وانضمام الشهراني وكادش
المواطن - واس

واصل المنتخب السعودي مساء اليوم، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في محافظة جدة، الذي يمتد حتى الثامن عشر من شهر نوفمبر الجاري، والمقام ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس العرب FIFA قطر 2025.

وأجرى لاعبو المنتخب السعودي حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرفي رينارد، وبدأت بتمارين الإحماء، تلا ذلك تمارين الاستحواذ، وأعقبها تطبيق اللاعبين تمارين تكتيكية، لتختتم الحصة التدريبية بمناورة على نصف مساحة الملعب، ولم يكمل اللاعب صالح الشهري الحصة التدريبية، وذلك بعد تعرضه لكدمة في الساق.

من جهة أخرى، انتظم اللاعبان ياسر الشهراني وحسن كادش في معسكر المنتخب اليوم، بعد استدعائهما من المدير الفني، وشاركا في التدريبات الجماعية.

ويواصل المنتخب السعودي مساء غدٍ، تدريباته بحصة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية عند الساعة السادسة والنصف مساءً، وستكون متاحة لوسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأولى.

