النحَّالون يجنون عسل أزهار السدر من شعاب وأودية نجران

الخميس ١٣ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٤ مساءً
النحَّالون يجنون عسل أزهار السدر من شعاب وأودية نجران
المواطن - واس

جنى النحَّالون في منطقة نجران خلال الشهر الماضي، أزهار أشجار السدر، المنتشرة في شعاب وأودية نجران ومحافظات ثار، وحبونا، وبدر الجنوب، ومركز بئر عسكر، لإنتاج ما يقارب من (20) ألف كيلو من عسل “السدرة” الطبيعي.

وتتميَّز نجران بمقوماتها البيئية والطبيعية الجاذبة للنحل من حيث ملاءمة أحوال الطقس، واتساع الرقعة الزراعية بها وكثرة الأشجار الشوكية والنباتات الزهرية كأشجار السدر، والسمر، والسلم، والكداد، والعوسج، والقرملة، والوهط وغيرها من النباتات الزهرية التي يتغذى النحل على رحيق أزهارها، وينتج العسل الطبيعي حسب كل موسم من مواسم أزهار تلك الأشجار الذي يقدر إنتاجه خلال المواسم بـ(90) طنًا سنويًا.

وأوضح النحال ناجي بن مانع الساحلي أن النحالين بمنطقة نجران يستعدون خلال هذه الأيام إلى نقل مناحلهم إلى المراعي الدافئة في الشعاب والأودية في مناطق المملكة حتى أواخر فصل الشتاء، وذلك بعد الانتهاء من جني أزهار السدر بمنطقة نجران ومحافظاتها.

وأكَّد الساحلي، تميَّز منطقة نجران في إنتاج العسل حيث حقق النحالون بالمنطقة جوائز عالمية في مسابقتي باريس ولندن العالميتين لجودة العسل ومسابقة أفضل عسل عربي، التي تؤكد الجودة العالية والمذاق المميز لأنواع العسل بالمنطقة ذات القيمة الغذائية والصحية الكبيرة.

وأطلقت وزارة البيئة والزراعة والمياه ممثلةً ببرنامج “ريف السعودية” حاضنة التنمية الريفية لرواد الأعمال في مجال تربية النحل وإنتاج العسل لتمكين صغار المنتجين وتطوير منتجاتهم، إضافة إلى تطوير مهاراتهم الريادية والمعرفية الأساسية في مجال ريادة الأعمال، وتشمل التخطيط الإستراتيجي، وإدارة الأعمال، والتسويق والتمويل.

