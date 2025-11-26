Icon

في دوري أبطال آسيا

النصر يقسو علي استقلال دوشنبه برباعية نظيفة

الأربعاء ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:١٤ مساءً
النصر يقسو علي استقلال دوشنبه برباعية نظيفة
المواطن - فريق التحرير

حقق فريق النصر السعودي فوزاً مستحقاً ومثيرا على فريق استقلال دوشنبه، بأربعة أهداف نظيفة في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات دوري أبطال أسيا 2.

تقدم النصر عن طريق جواو فيليكس في الدقيقة 12 من ركلة جزاء وأضاف محمد سيماكان الهدف الثاني في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ينجح النصر في إحراز هدفين عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 84 وأيمن يحيي في الدقيقة 92 لتنتهي المباراة بفوز النصر برباعية نظيفة.

ويحتل “العالمي” المركز الأول فى جدول ترتيب المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا 2 بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقاط.

أما الفريق الطاجيكي يأتى فى المركز الثالث برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف فقط خلف الزوراء العراقى.

وقرر البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر، استبعاد مواطنه كريستيانو رونالدو من مباراة استقلال دوشنبه، مع العديد من اللاعبين الآخرين منهم الفرنسي كينجسلي كومان والحارس نواف العقيدي، بهدف استكمال الأول مراحل برنامجه التأهيلي، وإراحة الأخير بعد المجهود الذي بذله في مواجهة الخليج.

 

