النفط يواصل خسائره بفعل زيادة المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي اليوم، إذ عزز تقرير أظهر ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، المخاوف من أن المعروض العالمي يتجاوز الطلب الحالي على الوقود.
ونزلت العقود الآجلة لخام “برنت” ثلاثة سنتات أو (0.03%) إلى (62.69) دولارًا للبرميل بعد انخفاضها (3.8%) في الجلسة الماضية.
وانخفض خام “غرب تكساس” الوسيط الأمريكي خمسة سنتات أو (0.09%) إلى 58.44 دولارًا للبرميل، مواصلًا خسائر بلغت (4.2%) أمس الأربعاء.